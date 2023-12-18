خبير اقتصادي: إنشاء مراكز مصرية تجارية بأفريقيا يساهم في زيادة الصادرات

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إنَّ إقامة مراكز مصرية متكاملة بالدول الأفريقية سيعمل على زيادة التجارة البينية والتكامل الاقتصادي طويل المدى، لافتًا إلى ما قامت به الدولة على مدار السنوات الماضية من مد جسور التواصل مع العديد من دول القارة، بفضل جهود القيادة السياسية في توطيد العلاقات مع القارة السمراء.

«البهواشي»: نمو متزايد للصادرات المصرية للدول الأفريقية

وأضاف «البهواشي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ حجم الصادرات المصرية لـ الدول الأفريقية يشهد نموًا طرديًا مع اتجاه الحكومة بفكر استثماري تجاه القارة أكثر منه بيروقراطي واستغلال التكنولوجيا في التسويق.

أهمية التمثيل التجاري اللائق بمصر بالأسواق الأفريقية

وتابع الخبير الاقتصادي: «لابد من تمثيل تجاري لائق بمصر بالأسواق الأفريقية، ما يدعم زيادة التبادل التجاري والصادرات إلى القارة، والدولة بالفعل تتجه لاستغلال أصولها المملوكة لشركات تابعة للحكومة بدول أفريقية لتنشئ مراكز تجارية للترويج للمنتجات والسلع المصرية التي تحتاجها هذه الدول».

وأكد: «رأينا زيادة صادرات مصر من الأسمنت والبورسلين والرخام إلى أفريقيا مؤخرًا، مع تبني دول القارة لمشروعات البناء والبنية التحتية فتلجأ للاستيراد من مصر المتقدمة في هذه الصناعات».