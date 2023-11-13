حزب المصريين: افتتاح معرض التجارة البينية إنجاز كبير لمصر

أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح الدورة الثالثة للمعرض الإفريقي للتجارة البينية بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة 75 دولة أفريقية في حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المستجدات التي طرأت على الساحة الإقليمية سواء سياسيًا أو اقتصاديًا خلفت آثار وتداعيات سلبية كبيرة على المنطقة واستضافة مصر لهذا الحدث الهام بمثابة تحد جديد للدولة وهي قادرة على تحقيق استفادة كبيرة منه.

وقال «أبو العطا» في بيان اليوم، إن الدولة المصرية ملتزمة بالأجندة الصناعية والتجارية في أفريقيا، لا سيما في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة التي لها تداعيات كبيرة على الاقتصاديات الإفريقية، موضحًا أن المعرض الإفريقي للتجارة البينية ذات أهمية كبيرة خاصة في ظل التغيرات المتلاحقة التي تؤثر على بيئة التجارة العالمية بفعل الأزمات الاقتصادية المتمثلة في اضطراب سلاسل الإمداد.

وأضاف أن النسخة الثالثة من معرض التجارة البينية الأفريقية فرصة جيدة للدول الأفريقية والمستثمرين لعقد الصفقات التجارية والاستثمارية الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي والاستثماري بالقارة، فضلًا عن فتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأفريقية في ظل زيادة عدد العارضين والوفود المشاركة بالمعرض، بالإضافة إلى أنها رسالة دبلوماسية للعالم بأن أفريقيا مستعدة للتعاون مع الجميع على كل الأصعدة الاقتصادية.

الرئيس السيسي دائمًا يحرص على تعزيز التجارة البينية الأفريقية

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن الرئيس السيسي دائمًا يحرص على تعزيز التجارة البينية الأفريقية من خلال خطواته الجادة والفاعلة التي شهدتها القارة السمراء خلال السنوات الأخيرة، والتي تمثلت في تنسيق وتوحيد عمليات تحرير التجارة وأنظمة وأدوات التسهيلات التجارية عبر القارة وخاصة عقب إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتضم في عضويتها 8 كيانات اقتصادية إقليمية و55 دولة أفريقية.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية بتحالف الأحزاب المصرية إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة للإسراع في تنفيذ البروتوكولات الخاصة باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية AFCFTA من أجل تعزيز الجهود الرامية لنمو التجارة البينية في القارة بشكل أفضل وأكثر فعالية، لافتًا إلى أهمية تنفيذ المشروعات المهمة في أجندة الاتحاد الافريقي التي تشمل مشروع الاستراتيجية الخضراء للتعدين واستراتيجية التجارة الإلكترونية واستراتيجية السلع الأساسية للاتحاد؛ لدور هذه المشروعات في تعزيز التعاون الأفريقي وتمهيد الطريق أمام مزيد من الاندماج الإقليمي.

دول القارة السمراء قطعت شوطًا طويلًا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية

واختتم: العديد من دول القارة السمراء قطعت شوطًا طويلًا في تحديث بنيتها الاقتصادية والتشريعية من أجل تعزيز التجارة البينية ودعم وتعزيز رؤية القارة للتعاون مع دول العالم في مختلف المجالات، فضلًا عن استغلال المقومات التي تمتلكها دول القارة الأفريقية سواء بشرية أو ثروات طبيعية، وهو ما يتطابق تمامًا مع رؤية القيادة السياسية المصرية للتنمية الشاملة بالقارة الأفريقية والتي تم ترجمتها في صورة قرارات على أرض الواقع لدعم شعوب القارة بالكامل.