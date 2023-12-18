في يومها العالمي.. «الأزهر»: «العربية» خيرُ اللغات والألسنة..ومصدر اعتزازنا

احتفى الأزهر الشريف باليوم العالمي للغة العربية، وأكد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «اللغة العربية خيرُ اللغات والألسنة، والإقبال على ‌تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين، ولو لم يكن في الإحاطة بخصائصها والوقوف على مجاريها ومصارفها والتبحُّر في جلائها ودقائقها إلَّا قوة اليقين في معرفة إعجاز القرآن وزيادة البصيرة في إثبات النبوة التي هي عمدة الإيمان لكفى بهما فضلًا يَحْسُنُ فيهما أثره ويطيب في الدارين ثمره».

اللغة العربية أمانة في أعناق كل المصريين

وأكد الأزهر الشريف، أن اللغة العربية أمانة في أعناق كل المصريين، والحفاظ عليها مسؤولية مشتركة بين جميع فئات الأمة، متابعا: «تراثنا وهويتنا هما مصدر تميّزنا، ومبعث فخرنا ومصدر اعتزازنا، فالحفاظ على ذلك ضرورة حياة، فالأمة العربية والإسلامية تملك ثقافة عربية إسلامية ورسالة حضارية خالدة».

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أكد أن من لم يعرف أسرار اللغة العربية يتخبط في فهم القرآن والسنة بل في فهم الشعر.

يأتي ذلك بالتزامن مع احتفال منظمة اليونسكو، باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق 18 ديسمبر، قائلة: «إن اللغة العربية اشتهرت منذ زمن بعيد بمساهمتها في الشعر والفنون فهي لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأخذ القلوب».