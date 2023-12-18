اليونسكو تحتفل باليوم العالمي للغة العربية: أبدعت آيات جمالية تأخذ القلوب

تحتفل منظمة اليونسكو، باليوم العالمي للغة العربية، والذي يوافق 18 ديسمبر، قائلة: «إن اللغة العربية اشتهرت منذ زمن بعيد بمساهمتها في الشعر والفنون فهي لغة ذات قوّة راسخة وأبدَعت آيات جمالية رائعة تأخذ القلوب».

احتفالية اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية

وتابعت المنظمة في بيان: وسوف يتمحور احتفال اليونسكو باليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 حول موضوع «العربية: لغة الشعر والفنون».

وأضافت في بيان سابق أن الاحتفال هذا العام يتواكب مع الذكرى السنوية الـ 50 لإعلان اللغة العربية لغة رسمية في الأمم المتحدة. وأشادت اليونسكو بدور اللغة العربيّة على الصعيدَين الشعري والفني، ستجمع باحثين وأكاديميين وشباب ورؤساء هيئات دولية.

وأشارت إلى أن اليوم العالمي للغة العربية منبر ثابت للتعمق في مناقشات بشأن تأثير اللغة العربية في تشكيل المعارف، والتحولات المجتمعية من خلال الشعر، فضلاً عن تأثيرها في الفنون، مع تعزيز التنوع الثقافي والحوار بين الثقافات.

ووفقا لـ اليونسكو فالغاية من اليوم العالمي للغة العربية لعام 2023 يتمثل في إبراز دور اللغة في لمّ الشمل لخلق حوار بَنّاء بين الثقافات، وتشكيل التصورات، وتعزيز التفاهم في المشهد العالمي الحالي.