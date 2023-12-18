تطوير مستشفى البداري المركزي في أسيوط بتكلفة 67 مليون جنيه

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تطوير مستشفى البداري المركزي، بتكلفة إجمالية بلغت 67 مليون جنيه، كما تابع سير العمل بأقسام المستشفى والوضع الصحي للمرضى، واطمئن على الخدمات المقدمة لهم بأقسام الغسل الكلوي والاستقبال العام.

وتأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات، وتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

تطوير أقسام المستشفى

وبدأ المحافظ جولة بتفقد أعمال إنشاء مبنى ملحق بالمستشفى يتكون من أرضي و3 أدوار علوية على مساحة 600 متر، فضلًا عن تطوير قسمي الاستقبال والعناية المركزة بتكلفة إجمالية 51 مليون جنيه تحت إشراف مديرية الإسكان، إضافة إلى تزويد قسم الأشعة بالمستشفى بجهاز أشعة مقطعية جديد بتكلفة 16 مليون جنيه، واستمع إلى شرح لمراحل العمل بالمشروع وأعمال التطوير بأقسام المستشفى الجاري تنفيذها.

وحدة الغسيل الكلوي

كما استكمل المحافظ جولته داخل المستشفى بمتابعة سير العمل بوحدة الغسيل الكلوي والعمليات ووحدة الأطفال المبتسرين بالمستشفى، وأطمئن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، كما التقى بالأطباء والتمريض العاملين بالمستشفى، موجهًا الشكر لجميع العاملين على اهتمامهم بالمرضى ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وطالبهم بضرورة الاهتمام بالأجهزة الطبية والصيانة المستمرة والتعقيم لها بصفة مستمرة.