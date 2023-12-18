منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية (صور)

احتفت منطقة كفر الشيخ الأزهرية، باليوم العالمي للغة العربية، بتواجد قيادات المنطقة، في الصباح الباكر بأرض طابور معهدي محمد رجب الابتدائي النموذجي، ومعهد كفر الشيخ الابتدائي، بقيادة الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، والذي ألقى كلمة حول فضل اللغة العربية ومكانتها لكونها لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة، موضحًا دورها في كافة طرق الإصلاح وسُبل الهداية والرشاد.

أناشيد وقصائد وأحاديث نبوية

واستهلت الاحتفالية فعالياتها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بصوت الشيخ أحمد رمضان، مدير شؤون القرآن بالمنطقة، ثم كلمة رئيس المنطقة، وحديث للدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام منطقة وعظ كفر الشيخ؛ حول منزلة اللغة العربية وإظهار قدرها وأهميتها وجمال فنونها، كما ألقى طلاب المعهدين فقرات متنوعة تضمنت جانبًا من الأناشيد، والقصائد، والأحاديث النبوية، المُعبرة عن قوة اللغة العربية، والتي أُلقيت على مسامع الحضور باللغةِ العربية الفُصحى ونالت إعجاب الجميع، وقام بتقديم فقرات الحفل السيد الزلوع، مدير التعليم الإعدادي والثانوي بالمنطقة.

وشهد الاحتفالية مديرو المراحل التعليمية المختلفة، والتوجيه العام بالمنطقة، إلى جانب حضور سامي الشافعي، مدير إدارة كفر الشيخ التعليمية الأزهرية، وقيادات المعهدين المقام بهما فعاليات الحفل، وكافة العاملين بهما.

اليوم العالمي للغة العربية

ويحتفل العالم باليوم العالمي للغة العربية اليوم 18 ديسمبر من كل عام، وذلك بعد اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 3190 في شهر ديسمبر عام 1973، كونه اليوم الذى أصدرت فيه، والذى يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.