طبيب يحذر من الطهي في أواني النحاس والألومنيوم.. تسبب مرضا خطيرا

يهتم الكثير من الأفراد بتناول الأطعمة الصحية، واختيار أنواع الطعام الغني بالفيتامينات والمعادن، وطهيها بطريقة مناسبة حفاظا على الصحة العامة دون الاكتراث بنوع الأواني التي يتم استخدامها في الأطعمة، والتي قد تؤدي إلى مخاطر صحية جسيمة.

ضرورة الإهتمام باختيار نوع وشكل أواني طهي الطعام

الاهتمام والعناية باختيار نوع وشكل أواني طهي الطعام تجنبا للأمراض، أمر أكدت على أهميته الدكتورة مي محمد نجا استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة وباحث بالمركز القومي للبحوث، إذ شددت على ضرورة اختيار أواني الطهي، وتحديدا الملساء والتي لا تحتوي على أي تجريح أو تكسير، مع ضرورة التأكد من عدم وجود بقايا طعام عالقة بها.

تحذيرات من الجروح والتكسير في أواني الطهي

الجروح والتكسير في الأواني يجعل الأطعمة عرضة للتفاعل مع الأواني، وهو ما يسبب العديد من الأمراض التي تؤثر على الصحة العامة، وفقا لـ «نجا» في حوار ببرنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، مشددة على ضرورة تجنب الطهي في الأواني النحاس والألومينوم والتي أثبتت بعض الدراسات تسببها في الإصابة بمرض ألزهايمر.ص

أفضل أنواع أواني الطهي للستانلس ستيل والبايركس

وتعد أفضل أنواع أواني الطهي هي المصنوعة من الاستانلس ستيل والبايركس، باعتبارهما أنواعا لا تتفاعل مع الأطعمة إضافة إلى كونها سهلة التنظيف، وبالتالي لا تسمح بتكوين البكتيريا على سطح الأواني، بحسب ما أكدت استشاري التغذية العلاجية والصحة العامة.