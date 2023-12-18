«حياة كريمة»: مباردة «من إنسان لإنسان» حفزت الأطفال على دعم أشقائهم بفلسطين

تحدثت الكاتبة الصحفية سماح أبو بكر عزت، سفيرة «حياة كريمة» عن مبادرة «من إنسان لإنسان» لدعم أطفال غزة، قائلة إنَّ الأطفال شاركت في إحدى فعاليات المبادرة بحماس وشغف لتقديم المساعدة لأخواتهم في فلسطين، كونهم يدركون ما يعانيه الأطفال في غزة، إذ ينتظرون أي دعم سواء معنوي أو مادي، وكان المشهد غاية في الرقي والجمال، مشيرة إلى أنَّها تحدثت مع الأطفال في مرحلة الابتدائية والإعدادية عن أهمية العطاء وأثر هذه المجهودات والمساعدات على الأشقاء بغزة.

دور المبادرة في توعية الأطفال المشاركين

وأضافت «سماح أبوبكر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين دينا شرف ومصطفى كفافي ومنة الشرقاوي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن المبادرة لم تقتصر فقط على تعبئة كراتين المساعدات بل شملت فعاليات كثيرة ومتنوعة، مشيرة إلى أنَّ الأطفال المشاركين في المبادرة أدركوا مدى معاناة الطفل الفلسطيني، إذ أنَّه لا يستطيع ممارسة حياته الطبيعية أو الذهاب للمدرسة وغيرهما من الظروف الطبيعية.

دور مصر في دعم الأخوة الفلسطينيين

وتابعت أنَّ مبادرة «من إنسان لإنسان» حفزت الأطفال المشاركين ليس فقط على تقديم المساعدة بل الذهاب لفلسطين لمساندة أشقائهم هناك، مشيرة إلى أنَّ الأطفال أدركوا دور مصر على مر التاريخ، إذ أنّها بمثابة الشقيقة الكبرى التي تدعم أشقائها الأصغر على مر الزمن.