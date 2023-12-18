خبير علاقات دولية: موقف مصر ثابت تجاه قضية فلسطين

قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنَّ الدولة المصرية مستمرة في جهودها تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في المطالبة بحقوقه رغم تزايد تعقيدات القضية ذاتها، ومصر تدعمها أمنياً ودبلوماسياً ووجدانياً بتصورات كاملة، وتاريخياً «مصر ربت هذه القضية على عينها».

وأضاف «البرديسي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ القضية الفلسطينية رغم أنها صارت قضية الفرص الضائعة، إلا أنَّ الموقف المصري ثابت تجاهها ورافض لـ تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكّداً أنَّه مع تطورات الدولة المصرية وتتابع حكامها موقفها الداعم للقضية لم يتغير.

تزايد الضغوط الدولية على الاحتلال الإسرائيلي

وتابع خبير العلاقات الدولية، أنَّ هناك ضغط دولي بدأ في التزايد والتواجد بشكل فعلي على الأرض تجاه التعنت الإسرائيلي وموقف الاحتلال من حقوق الشعب الفلسطيني، بجانب الضغط الداخلي من أهالي المحتجزين على حكومة اليمين المتطرف.