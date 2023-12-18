عاجل.. عروض سعودية لـ 3 نجوم في الأهلي

تلقى 3 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عروض سعودية، مع اقتراب بدء فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

وعلم «الوطن سبورت» أن ثلاثي النادي الأهلي محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم وحسين الشحات، تلقوا عروض سعودية في الأيام الماضية، للرحيل عن القلعة الحمراء.

واستغلت الأندية تواجد النادي الأهلي في السعودية، من أجل التحدث بشكل رسمي مع النادي، لمناقشة إمكانية رحيلهم عن صفوف الفريق في شهر يناير المقبل.

موقف الأهلي من رحيل الشناوي ومنعم والشحات

من جانبه، رفضت إدارة النادي الأهلي مناقشة أية عروض في الوقت الراهن، نظرًا لتركيز الفريق في خوض بطولة كأس العالم للأندية؛ إذ يخوض الفريق مباراة مهمة اليوم أمام فلومينينسي البرازيلي.

ويرفض الجهاز الفني، بقيادة السويسري مارسيل كولر، فكرة التفريط في أي لاعب من الثلاثي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، نظرا لحاجة الفريق إلى خدماتهم، وعدم توافر أية بدائل.

موعد مباراة الأهلي اليوم أمام بطل البرازيل

ويلتقي الأهلي مع فلومينينسي في الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة «التاسعة بتوقيت السعودية»، على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.