صيانة معدات 12 مركزا في الغربية لمواجهة الأزمات والطوارئ

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اصطفاف المعدات والسيارات، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة بكافة المراكز والمدن للتأكد من عملها بالكفاءة المطلوبة، واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية، للاطمئنان على عملها بكامل صلاحياتها لمجابهة أية أزمات طارئة، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

رفع درجة الاستعدادات

وأكد محافظ الغربية، أن الهدف من الاصطفاف رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المراكز والمدن ومراجعة كفاءة المعدات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري والسريع حال حدوث الأزمات والطوارئ.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المعدات والسيارات العاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة تهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وازاله الأشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات.

وتابع «رحمي»، صيانة المعدات الموجودة بكافة مراكز ومدن المحافظة، والإجراءات التى تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة.

أعمال الصيانة

وأكد المحافظ، خلال الجولة، متابعة اليومية لأعمال الصيانة والفحص الفني المستمر، مشددا على إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها، لكي تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة .

وشدد المحافظ، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقى تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.