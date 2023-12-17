محافظ شمال سيناء يشهد اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، اصطفاف سيارات ومعدات مواجهة الأزمات والكوارث على مستوى المحافظة.

الاصطفاف بطريق المطار جنوب العريش

وجاء ذلك خلال اصطفافها على طريق المطار جنوب مدينة العريش في حضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، واللواء أسامة أحمد عَفش رئيس مركز ومدينة العريش ورؤساء مجالس المدن وعدد من القيادات التنفيذية.

مراجعة جاهزية كافة المعدات

وقال المحافظ، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات بالمدن على مستوى المحافظة للسيطرة على أي أزمة أو كارثة.

وأضاف المحافظ، أن الهدف من الاصطفاف والتفتيش الدائم؛ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية بصفة دائمة ومستمرة ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها، وذلك للتعامل الفوري في حالة حدوث أي طارئ.

الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها

ووجه المحافظ بضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشرى القائم من سائقين أو فنيين على تشغيل المعدات والأجهزة ليكون قادرا على استخدام تلك المعدات بالشكل الأمثل وتحقيق الغرض المرجو منها.

المعدات متنوعة بين ثقيل وخفيف لجميع الأزمات

وأكد أن المعدات تنوعت ما بين لوادر وبلدوزرات وسيارات كسح وسيارات فنطاس مياه وقلابات وسيارات نقل وسيارات حماية مدنية وسيارات إسعاف وسيارات دوبل كابية وغيرها.