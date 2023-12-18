تحرير 88 محضرا متنوعا في حملة تموينية مكبرة بسوهاج

قال محمد حسين، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، إنه جرى تحرير 88 محضرًا تموينيًا في مراكز سوهاج.

تحرير 88 محضرًا تموينيًا

وأضاف وكيل مديرية تموين سوهاج، أنّه جرى شنّ حملات تموينية مكبرة على المخابز والمحلات والهايبرات والأسواق، بداية من مركز البلينا في جنوب المحافظة إلى ناحية مركز طما شمال سوهاج، وذلك من أجل ضبط الأسواق والمخالفات، ونتج عن ذلك تحرير 88 محضرًا تموينيًا اليوم.

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسعار

ونُفذت الحملة التموينية تحت إشراف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في سوهاج، المهندس محمد إبراهيم، وتنفيذًا لتوجيهات وزارة التموين، التي وجهت باستمرار الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق ورصد شكاوى الأهالي.

وتنوعت المحاضر التي حُررت اليوم، ما بين عدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان مواعيد التشغيل، وسلع مجهولة، ونقص في الوزن، وتجميع بنزين وسجلات، وتصرف وإيقاف، وامتناع عن البيع، وضبط منشأة دون ترخيص، وعدم تمكين من تفتيش، وسلع غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة، وإبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.