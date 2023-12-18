تفاصيل مبادرة «حي الجناين» بالسويس لتوفير السلع بأسعار مخفضة

شهد حي الجناين في محافظة السويس، إطلاق مبادرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين؛ مع اتخاذ ضوابط للتوزيع، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالسويس وذلك على مدار العام.

مبادرة توفير السلع للمواطنين

وقال اللواء أحمد شاكر رئيس حي الجناين في محافظة السويس، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ الجهاز التنفيذي للحي؛ بصدد تنفيذ مبادرة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين على مدار العام، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد رشاد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر محافظ السويس، بضرورة توفير السلع الضرورية لكل مواطن بالسعر المناسب.

توفير 40 طن سكر

وتابع رئيس حي الجناين، أنه بالفعل تم تنفيذ المبادرة بعد توفير 40 طن سكر بالتنسيق مع مديرية التموين، وبيعها عن طريق البقالين في مختلف القرى، وتعميم ذلك على مختلف السلع، إذ ستوَزع السلع الأساسية على التجار في كل قرية، وتُباع بالبطاقة لأهل القرية فقط، تحت رقابة التموين والحي.

الاشتراك في المبادرة

وأوضح رئيس حي الجناين، أنّ كل تاجر أو صاحب محل بقالة يرغب في الاشتراك في مبادرة السلع التموينية، يتقدم إلى المركز التكنولوجي بحي الجناين ومعه صورة البطاقة وصورة البطاقة الضريبية وصورة السجل التجاري ورقم التليفون والعنوان الخاص بالمحل، وآخر موعد لتلقي الطلبات غداً الثلاثاء، حتى يتم مخاطبة مديرية التموين للتنسيق في توفير السلع المطلوبة.