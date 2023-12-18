كيف تدعم الحكومة الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات؟

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، دعما كبيرا للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات المصرية، خاصة الصم وضعاف السمع، وذلك من خلال دعم المستشفيات الجامعية من خلال بنك ناصر الاجتماعي.

دعم الطلاب الصم وضعاف السمع

ومن ضمن الدعم الذي تقدمه الحكومة للطلاب الصم وضعاف السمع، عبر وزارة التضامن الاجتماعي، في 13 جامعة حكومية، وفق بيانات سابقة:

- مترجمو لغة الإشارة بالجامعات.

- أجهزة تعويضية.

- أدوات مساعدة للطلاب أصحاب الإعاقات البصرية والسمعية والحركية.

- دفع المصروفات الدراسية للطلاب من خلال برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» كي لا يحرم أحد من التعليم.

توفير ما يقرب من 1700 منحة دراسية

وتقوم وزارة التضامن أيضًا، بتوفير ما يقرب من 1700 منحة دراسية للطلاب نصفهم في الكليات العملية والآخر في الكليات الإنسانية، وتسعى لزيادة عدد تلك المنح.

وتهدف الوزارة في رؤيتها لهذه المبادرة إلى صقل شخصية الطالب ودعم استقلاليته المادية والاجتماعية، وتنشئة الأجيال القادمة، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية، على تنمية روح الابتكار والإبداع وتشجيعهم على الاستثمار في مهاراتهم وقدراتهم.

ويشترك بنك ناصر الاجتماعي في دعم الطلاب وذلك باعتباره أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال التواجد داخل الجامعات ويتيح خدماته للطلاب وأساتذة الجامعات والعاملين بها.