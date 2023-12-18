ضبط 152 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق في المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 152 مخالفة تموينية متنوعة، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، مع ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من تطبيق القرارات التموينية، وضبط الأسواق والأسعار وضمان الالتزام بأسعار السلع الغذائية ومنع الممارسات الاحتكارية، طبقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين وتطبيق مبادرة تخفيض الأسعار، موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية بتشديد وإحكام الرقابة على الأسواق.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 152 مخالفة تموينية منها 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن – بيع خبز بأزيد – اختراق ماكينة مخبز – عدم وجود سجلات - أخري منوعة)، و31 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت ما بين (بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات منتهية الصلاحية - بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم وجود شهادات صحية- ذبح خارج المجازر)، وفى مجال المواد البترولية تم تحرير مخالفة بوتاجاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.