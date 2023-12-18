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«التموين»: «ورشتي» مشروع جديد لدعم 50 ورشة ذهبية وخلق فرص عمل للشباب

كتب:

بسمة عبدالستار
11:11 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
جانب من التوقيع

جانب من التوقيع

أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مشروع «ورشتي» لدعم ورش ومصانع المشغولات الذهبية، بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، إذ يهدف المشروع إلى دعم وتنمية وزيادة حجم أعمال ورش المشغولات الذهبية، والحفاظ على العمالة الفنية الماهرة بها، وخلق فرص عمل للشباب.

ويتضمن المشروع تمويل ورش الذهب بقيمة مليون جنيه كبداية، وتوفير المستندات والإجراءات اللازمة للراغبين في الحصول على التمويل.

ومن المقرر أنَّ يبدأ المشروع بـ50 ورشة ذهبية كمرحلة أولى، على أن يتم تعميمه على باقي ورش الذهب في المرحلة الثانية.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لدعم قطاع الذهب، وزيادة صادراته، وخلق فرص عمل للشباب.

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بقلم بسمة عبدالستار