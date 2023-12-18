تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات من الشوارع في الشرقية

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، عدة حملات لنظافة الشوارع ورفع الإشغالات، بالاشتراك مع شرطة المرافق.

ونفذت رئاسة حي أول الزقازيق بالاشتراك مع شرطة المرافق، حملة لرفع الإشغالات من شارع الجيش والحلقة وفاروق، لتحقيق الانضباط وإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، كما تم متابعة أعمال النظافة وغسل وتنظيف الأرضيات والأرصفة بشارع النقراشي والمعهد الديني والجيش، من أجل إظهار شوارع وميادين حي أول، بشكل حضاري وجمالي مشرف.

حملات اليومية لإزالة الإشغالات المخالفة

وتواصل رئاسة حي ثانِ بالزقازيق، الحملات اليومية لإزالة الإشغالات المخالفة من شارع عبد العزيز علي، إذ جرى رفع إشغالات خاصة بمحال بيع الخضار والفاكهة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلاً عن أعمال النظافة وغسل التلتوارات.

وشنت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، حملة إزالة إشغالات تجوب شوارع المدينة لرفع الاشغالات المخالفة التي تعوق حركة المواطنين، ومنع الباعة الجائلين من افتراش بضاعتهم بحرم الطريق أمام المزلقان وشارع سعد زغلول، وتطبيق القانون على المخالفين.

رفع كفاءة الإنارة بالشوارع

وفي سياق متصل، تابعت رئاسة المركز، أعمال رفع كفاءة الإنارة بالشوارع الموجودة خلف المحكمة ومنطقه عزبة البلبيسي، للتأكد من الإنارة العامة في الشوارع، فضلاً عن رفع أي إشغالات من الشوارع والبدء في فرد طبقة من السن، للبدء في أعمال الرصف والتطوير الجارية بالمنطقة.

كما رفعت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، كفاءة منظومة النظافة بكل الشوارع، ورفع جميع مخلفات القمامة للتأكد من عدم وجود تراكمات القمامة بشوارع المدينة، فيما تابعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، الباعة الجائلين بالسوق والتزامهم بالأماكن المحددة بنطاق المدينة والوحدات المحلية التابعة لها، لتسهيل حركة المرور للمواطنين.