أحياء السويس تستعد لاستقبال الشتاء بحملات نظافة وإزالة التعديات

شهد حي السويس، حملات مكبرة للنظافة وإزالة التعديات والإشغالات، وتطهير وصيانة بيارات وخطوط الصرف بالطرق العامة، شملت العديد من المناطق في نطاق الحي، إلى جانب تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

إزالة الإشغالات والتعديات في حي السويس

ونظم حي السويس بمحافظة السويس، حملة لعودة الانضباط للشوارع والميادين، تضمنت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، بمنطقة كورنيش السويس الجديد، وشوارع الجيش والتحرير وعبد السلام عارف، ومناطق مختلفة بنطاق الحي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر للمخالفين، وذلك في إطار الجهود المبذولة لإعادة الانضباط للشوارع والميادين بنطاق الحي.

واستهدفت الحملة إزالة الإشغالات من أمام المحلات التجارية والكافتيريات والمقاهي، وجرى إزالة 10 حالات تعد، واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر للمخالفين.

وفي سياق، آخر أجرى حي السويس، متابعة أعمال النظافة اليومية، ورفع وإزالة تراكمات ومخلفات القمامة بشوارع المدينة الرياضية والبحرية، وبجوار المعهد الأزهري، وخلف النادي الاجتماعي، وبجوار مدرسة الإمام الشافعي، ومدرسة الإعدادية الحديثة بنون، ومستشفى الهلال، وبجوار مستشفى أبو العزايم، وشارع يحيى، وبجوار مدرسة التجارة المتقدمة بالملاحة، وشارع محمد حافظ وشارع السنترال، وشارع أمين الحسيني، وشارع صلاح الدين، وشارع الشهداء، وشارع عبد الخالق ثروت، كما أجرى الحي تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي، وبيارات تصريف مياه الأمطار؛ استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.