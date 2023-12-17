حملات نظافة مكثفة في الدقهلية ونقل المخلفات إلى مصانع تدوير القمامة

شنت عدة مراكز ومدن بمحافظة الدقهلية حملات نظافة مكبرة استهدفت عددا من القرى والعزب والوحدات المحلية لرفع المخلفات والنفايات بواسطة سيارات كبيرة ونقلها إلى مصانع التدوير والتخلص منها بشكل آمن.

نقل المخلفات إلى مصانع تدوير القمامة

وأكد أحمد عبد العظيم رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، أنه جرى شن حملات مكبرة في قطاع النظافة، شملت عددا من الشوارع والميادين الرئيسية، كما استهدفت القرى والوحدات المحلية في نطاق المدينة، وجرى رفع 23 ألف طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة.

تحسين مستوى النظافة

وفي نفس السياق، أكد اللواء عادل توفيق، رئيس مجلس مدينة شربين، أن الهدف من هذه الحملات هو تحسين مستوى النظافة، بالإضافة إلى رفع كفاءة الطرق وكنس الشوارع ورفع الأتربة من على جانبي الطرق، حيث تم تحميل 50 طنا من المخلفات والأتربة ونقلها إلى مصنع التدوير في سندوب.

كما قال الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة، أنه جرى رفع 500 طن من المخلفات والنفايات، وتم استهداف عدد من الشوارع المهمة، مثل شارع الجيش ومنطقة توريل ومجمع المحاكم وعبده معروف وعدد من الميادين الرئيسية في نطاق الحي لتحسين من مظهر المدينة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.