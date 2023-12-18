طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على جباليا في غزة كتب: هاجر عمر 11:53 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023 جباليا شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة على جباليا شمال قطاع غزة، حسبما ذكر بيان عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زكي القاضي: إسرائيل تواصل قصف غزة رغم التحذيرات الدولية من خطورة الوضع 5 شهداء في استهداف الاحتلال الإسرائيلي مدخل مستشفى الشفاء بقطاع غزة مستشار الرئيس الفلسطيني: أولويتنا الحالية وقف العدوان الإسرائيلي على غزة خبير علاقات دولية: الوضغ في غزة ينذر بكارثة مع دخول الشتاء «القاهرة الإخبارية»: الأوضاع الميدانية بقطاع غزة في غاية الصعوبة غزة جباليا الضفة الغربية فلسطين قوات الاحتلال بقلم هاجر عمر