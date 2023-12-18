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طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على جباليا في غزة

كتب:

هاجر عمر
11:53 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
جباليا

جباليا

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، غارات مكثفة على جباليا شمال قطاع غزة، حسبما ذكر بيان عاجل لقناة «القاهرة الإخبارية».

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