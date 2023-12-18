«أزهرية كفر الشيخ»: انتظام امتحانات المهام الأدائية لصفوف المرحلة الابتدائية

أعلن الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، انتظام العمل بامتحانات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الأزهري للفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، والتي بدأت أمس الأحد وتنتهي غداً الثلاثاء.

انتظام امتحانات المهام الأدائية

وأكد «شهاوي»، أنّه اطمأن على سير امتحانات المهام الأدائية لصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالتواصل مع جميع مديري الإدارات التعليمية الأزهرية التابعة لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ورجال المتابعات الميدانية، للحفاظ على انتظام سيرها ولتذليل أي عقبات تواجه المعاهد الابتدائية خلال انعقاد هذه الاختبارات بها.

وأشار رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية إلي أنّه وجّه بتوفير البيئة والجو المناسب لطلاب صفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، لأداء الامتحانات الأدائية بشكل مثالي، يُحقق لهم كافة سُبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

توزيع درجات المادة على اختبارات الشهور

جدير بالذكر، أنّ نظام التقييم الجديد يعتمد على توزيع درجات المادة على اختبارات الشهور، بالإضافة إلى ذلك امتحان نهاية الفصل الدراسي والسلوك، ويجب النجاح في امتحان المهام الأدائية للنجاح في المقرر، وتبلغ درجاته العظمى 35 درجة، وفق البيانات الصادرة من قطاع المعاهد الأزهرية.