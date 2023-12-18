دعم الرعاية المركزة للمستشفيات الجامعية في سوهاج بـ5 ملايين جنيه

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنّ الجامعة قد تلقت خطابًا من مؤسسة بنك مصر للتنمية، بالموافقة على دعم الرعاية المركزة داخل المستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات طبية لخدمة المرضى غير القادرين، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 5 ملايين جنيه.

خدمات مستشفيات سوهاج الجامعية

وقال «النعماني» إنّ المستشفيات الجامعية تسعى دائمًا إلى تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين المترددين عليها سواء من داخل المحافظة أو خارجها، من خلال توفير الاحتياجات والمتطلبات الطبية والعلاجية طافة، لتتمكن من أداء برسالتها على أكمل وجه، وذلك في ظل التزام الدولة المصرية وتوجيهاتها بالاهتمام بالقطاع الصحي، وتحسين الرعاية الصحية لتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.

زيادة أسّرة المستشفى لـ65 سريرًا

وثمن دور مؤسسة بنك مصر الخدمي، في الحفاظ على صحة المواطنين وسرعة استجابته لزيادة عدد أسّرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية، مؤكداً زيادة عدد أسّرة العناية بالمستشفيات الجامعية إلى 65 سريرًا، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى سواءً من داخل الأقسام الطبية بالمستشفى أو خارجها.

وأضاف الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أنّ هذا الدعم سيشمل إضافه 6 أسّرة رعاية مركزة للمستشفيات الجامعية، وتوفير تجهيزات الرعاية المركزة مثل 5 أجهزة تنفس صناعي، و5 مضخات محاليل، و6 مونيتورات.