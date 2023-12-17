«مياه سوهاج»: متابعة تطبيق قواعد تأمين بيئة العمل بمحطة مياه الهجارسة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب في جولة مسائية، توسعات محطة مياه سوهاج غرب ومحطة معالجة صرف صحي الهجارسة ومحطة رفع صرف صحي أولاد غريب ومحطة رفع صرف صحي الهجارسة.

تطبيق أنظمة السلامة

وأكد رئيس مياه سوهاج، جميع العاملين بتلك المحطات على ضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة القياسية في التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائي لمياه الصرف الصحي المعالجة.

تشغيل منظومة المراقبة والتعامل مع تسريب الغاز

وتابع: هذا بالإضافة إلى تشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجاهزية العاملين للتعامل مع أي تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفوري مع أي طوارئ.