«القومي للأشخاص متحدي الإعاقة»: فترة الرئيس السيسي عهد ذهبي لذوي الهمم

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم، إن فترة حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي للبلاد هي عصر ذهبي للأشخاص ذوي الهمم يتمتع بالتقدم والازدهار الكبير لهم، وجرى العمل على حمايتهم من كل الجوانب المختلفة، أبرزها الجانب التشريعي الذي شهد انتفاضة حقيقية.

الرئيس السيسي يحترم ذوي الهمم ويعاملهم على أنهم شريك أساسي في المجتمع

وأوضحت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسي يحترم ذوي الإعاقة ويتعامل معهم على أنهم شريك أساسي في الوطن، وجرت ترجمة ذلك في التمكين السياسي والاقتصادي إلى جانب الجهود التشريعية من أبرزها قانون 10 لعام 2016، والاستراتيجيات المختلفة التي جرى إطلاقها تتضمن حماية ذوي الإعاقة كعنصر أساسي.

أضافت أن الرئيس السيسي نموذج يحتذى به في التعامل مع ذوي الإعاقة وآداب التعامل مع كل إعاقة، مؤكدة أنه كان يحرص على التكلم بلغة الإشارة مع أصحاب الإعاقة السمعية، فضلا عن تحديد احتفال سنوي لذوي الإعاقة وكذا حرصه على مناقشتهم والتعرف على احتياجتهم عن قرب، فضلا عن إشاركهم في كل المحافل الدولية.

كريم: لدينا خطة لعرضها على الرئيس السيسي حول ذوي الإعاقة في ولايته الثالثة

وقالت إن الأشخاص ذوي الإعاقة في انتظار مزيد من الإنجازات في الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس السيسي، واستكمال العمل على الجانب التشريعي وإصدار القوانين المختلفة التي تخص ذوي الإعاقة، فضلا عن توسيع مساحة المستفدين من بطاقات تكافل وكرامة في الولاية الجديدة وكذا توسيع دائرة التمكين الاقتصادي لهم خاصة أن الرئيس السيسي مؤمن بقدرات ذوي الهمم.

وأكدت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة لديه خطة مدروسة من أجل عرضها على الرئيس في الولاية الجديدة بالنسبة لذوي الهمم أبرزها تمكين المرأة ذات الإعاقة من الجانب التشريعي والمعاشات وكذا بطاقة الخدمات المتكاملة، وهناك قائمة من الأولويات لتوظيف الموارد المالية لصندوق قادرون باختلاف من أجل دعم عدد من ملفات ذوي الهمم.