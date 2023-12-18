توزيع 1350 كرتونة مواد غذائية على الأولى بالرعاية في 3 مراكز بمطروح

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، قافلة مواد غذائية من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، والتى تضم 1350 كرتونة مواد غذائية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا من أهالي مراكز سيدي براني والنجيلة وسيوة، استكمالا لمبادرة «كتف في كتف»، وبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني بالمحافظات.

تسهيل أعمال القافلة لتوصيل الدعم لمستحقيه

ووجه محافظ مطروح جميع الجهات المعنية بتقديم كل التيسيرات والتسهيلات أمام القافلة، وإزالة أي عقبات للوصول للدعم لمستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومجالس المدن الثلاثة، مثمناً دور التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تنفيذ مبادرات لمد مظلة الحماية الإجتماعية للفئات للأولى بالرعاية بكل محافظات الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم.

رعاية الأسر في المناطق النائية

وأكد محافظ مطروح، دعم الأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية من حيث المواد الغذائية وتقديم مشروعات صغيرة لهم، من تربية الماعز وحفر آبار للمناطق المحتاجة للاستفادة من مياه الأمطار وتخزينها وتقديم اوجة الرعاية المختلفة الصحية والاجتماعية.