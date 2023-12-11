محمود مسلم: أزمة غزة أظهرت قدرات الدولة المصرية على كل المستويات

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن موقف مصر من أحداث قطاع غزة واضح وصريح وشفاف وشريف، والرئيس السيسي تحدث وتقابل مع معظم قادة العالم خلال الشهرين الماضيين من أجل القضية الفلسطينية.

تغير منهجي في موقف العالم من القضية الفلسطينية

وأضاف «مسلم»، خلال لقاء ببرنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه حدث تغير منهجي في موقف العالم من القضية الفلسطينية بعد الأسبوع الأول من أحداث 7 أكتوبر، والذي استطاع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يشيع الكثير من الأكاذيب، لكن مصر نجحت بعد ذلك بأن ترسل للعالم حجم الأكاذيب التي حدثت.

وأشار إلى أن 70% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة من مصر، وهذه رسالة بأنه رغم ظروف مصر الاقتصادية لكنها لن تدفعها لبيع أرضها أو أي شيء، كما أن أزمة غزة أظهرت قدرات الدولة المصرية على المستويات كلها سواء الأمنية أو الاجتماعية أو الإعلامية والضغط الدبلوماسي والسياسي.