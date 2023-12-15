عبدالمنعم سعيد: إعلام جماعة الإخوان الإرهابية يحقد على الدولة المصرية

قال المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ الدكتور، عبد المنعم سعيد، إن إعلام تنظيم «الإخوان» الإرهابي يحمل كراهية شديدة للدولة المصرية، مؤكدًا أن كل القوى السياسية في مصر مازالت ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

كره جماعة الإخوان لمصر

وأضاف «سعيد»، في لقاء مع الدكتور محمد الباز في برنامج «الشاهد» المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن إعلاميي الجماعة يكنون كراهية كبيرة لمصر، ولا يخافون من فعل ذلك، وعند حدوث مشكلة لمصر، يصبحون في قمة السعادة، كما يعترضون على الحكم دون أي سبب.

الإخوان هم بذرة الإرهاب

وتابع سعيد: «جماعة الإخوان منظمة عالمية غير عادية، ويعيش أعضاؤها في الولايات المتحدة ليبراليون ويوظفون بعض الأبناء المهاجرين، وبشكل عام، جماعة الإخوان هي تشكيل بذور الإرهاب بكل أشكاله، ومصر بالنسبة لهم هي الجائزة الكبرى».