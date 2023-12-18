صرف مرتبات شهر ديسمبر الأحد المقبل.. اعرف هتقبض كام؟

يترقب العاملون في الجهاز الإداري للدولة صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، متضمنة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على أن تبدأ من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر 2023

ومن المقرر أن تتضمن مرتبات شهر ديسمبر 2023 على علاوة غلاء المعيشة الاستثائية، التي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادتها لتصبح 600 بدلا من 300 جنيه.

ويستفيد من العلاوة الاستثنائية 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وتشمل العلاوة جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والدرجتين العالية والممتازة، إضافة إلى جميع العاملين بالهيئات الاقتصادية، على أن تتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الخاصة.

الحد الأدنى لأجور العاملين والموظفين

وكانت وزارة المالية، حددت الحد الأدنى لأجور العاملين والموظفين لدى أجهزة الدولة والهيئات الاقتصادية، كما يلي.

- بلغ الحد الأدنى لموظفى الدرجة الممتازة نحو 11 ألف جنيه.

- يزيد الحد الأدنى لموظفي الدرجة العالية أو ما يعادلها 9000 جنيه.

- يصل الحد الأدنى لدرجة المدير العام أو ما يعادلها إلى 7500 جنيه.

- ويبلغ الحد الأدنى لموظفى الدرجة الأولى أو ما يعادلها إلى 7000 جنيه.

- الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة الثانية نحو 6000 جنيه.

- ويزيد الحد الأدنى لموظفي الدرجة الثالثة ليبلغ 5500 جنيه.

- زيادة الحد الأدنى لموظفي الدرجة الرابعة أو ما يعادلها ليبلغ 5000 جنيه.

- ويسجل الحد الأدنى للدرجة الخامسة نحو 4500 جنيه.