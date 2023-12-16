موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر.. تبدأ خلال أيام

ينتظر الكثيرون الصبر صرف مرتباتهم في نهاية كل شهر، حيث يأتي موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023 بالتزامن مع اقتراب يوم رأس السنة الميلادية، وهو ما يترقبه للعاملون والموظفون لتلبية احتياجاتهم المالية وتوفير الدعم اللازم للمصروفات الشهرية والاستعداد للاحتفالات والهدايا.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023

ومن المقرر صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023، بداية من يوم الأحد الموافق 24 ديسمبر 2023، ويستمر صرف المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة في جميع القطاعات المختلفة علي مدار 3 أيام، علي أن يكون أخر يوم لصرف المرتبات الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023، وفق ما أعلنت وزارة المالية، بشأن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2023.

رفع الحد الأدني للأجور

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية السادسة علي 4 الاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الخامسة علي 4500 جنيه بدلا من 4 الاف جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الرابعة علي 5 الاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- يحصل العاملون بالدرجة الوظيفية الثالثة علي 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.