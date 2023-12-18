وزير الآثار يناقش خطط إنعاش وتوطين سياحة اليخوت بالمدن الشاطئية المصرية

قالت وزارة السياحة والآثار، أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عقد اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعاً مع Colin squire أحد خبراء التسويق الدوليين المتخصصين في وضع الاستراتيجيات الترويجية للمنتجات السياحية والذي تعاقدت معه الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وذلك للاستفادة من خبراته ومناقشة المقترحات الخاصة بتنفيذ استراتيجية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

تعظيم سياحة اليخوت في مصر

وأضافت الوزارة فى بيان صحفي اليوم ،أن هذا الاجتماع جاء في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتطبيق استراتيجية متكاملة لذلك.

وأشارت الوزارة إلى أن الاجتماع تناول مناقشة الفرص والتحديات لتملك وتأجير والتنقل باليخوت في مصر والأفكار التي تتعلق بالبيئة الجاذبة لمنتج سياحة اليخوت في ظل ما تتمتع به مصر من سواحل ومناظر وشواطئ خلابة ومياه صافية بالإضافة إلى المراين والمراكب واليخوت والتي تجعلها وجهة جاذبة لهذا المنتج واستقبال السائحين المهتمين به، إلى جانب مناقشة الدور الذي ستقوم به الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية للترويج له.

ومن جهته استعرض Colin Squire التجارب الناجحة لدولتي تركيا واليونان للنهوض بهذا المنتج السياحي والتي أتت ثمارها حالياً عبر سنوات من التطوير المستمر منذ بدء اهتمام هذه الدول بهذا المنتج السياحي والترويج له،مشيرا إلى الملامح الرئيسية لاستراتيجية الترويج لمنتج سياحة اليخوت في مصر، وجذب أصحاب اليخوت للرسو في مصر موضحاً أن الخطوة الأولى تبدأ بتهيئة مناخ مناسب لإقامة مجتمع محلي يهتم بهذا النمط السياحي والترويج له بصورة مباشرة داخلياً وخارجياً.

إزالة المعوقات التي تحول دون النهوض بسياحة اليخوت

وأكد "كولين" على ضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تحول دون النهوض بهذا المنتج السياحي، والعمل على تحسين المناخ الخاص به سواء بالنسبة لليخوت الراسية في الموانئ المصرية وترفع العلم المصري أو تلك المملوكة للمصريين وترفع علم أجنبي، لافتاً إلى أن تحويل مصر لمقصد سياحي دولي لليخوت يأتي أولاً من خلال تفضيل مالكي اليخوت المحلية لرسوها في الموانئ المصرية دون غيرها سواء للتنقل بها في الجزر أو الشواطئ المصرية المختلفة أو لإجراء عمليات الصيانة الدورية لهذه اليخوت بدلاً من التوجه إلى مقاصد أخرى لتحقيق هذه الأغراض.

ومن جهته وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار ، خلال الاجتماع بإعداد دراسة وخطة مفصلة عن كيفية الترويج لهذا المنتج والعرض عليه في خلال 4 أسابيع على الأكثر للاطلاع عليها ومناقشتها تمهيداً لاعتمادها.