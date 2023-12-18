تحصين 442 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع في الشرقية

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، تحصين 442 ألف رأس ماشية، ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وقال اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 19 نوفمبر 2023، قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال الأسبوع الرابع من الحملة بتحصين 442 ألفا و133 رأس ماشية، ما بين تحصين 222 ألفا و495 رأس ماشية، للوقاية من مرض الحمى القلاعية و219 ألفا و638 رأس ماشية، للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل 8636 رأس ماشية.

عقد أكثر من 3 آلاف ندوة وجولة إرشادية

وأشار «متولي» إلى أن المديرية نظمت زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مشيرا إلى عقد 3127 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.