«السياحة»: تنظيم زيارة تعريفية لقائدي اليخوت فائقة السرعة لمصر في فبراير 2024

أعلنت هيئة تنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، إنها ستنظم زيارة تعريفية لـ"كولين سكوير"أحد خبراء التسويق الدوليين المتخصصين في وضع الاستراتيجيات الترويجية للمنتجات السياحية،وفريق العمل المرافق له خلال زيارتهم الحالية لمصر ، لعدد من المقاصد السياحية المصرية التي تتمتع بالمقومات الجاذبة لاستقبال منتج سياحة اليخوت منها القاهرة، والإسكندرية، والغردقة، والإسماعيلية، والسويس.

وأضافت الهيئة فى بيان صحفي اليوم أنه سيتم خلال تلك الزيارات تنظيم عدد من اللقاءات لـ"كولين سكوير"، مع نائب وزير المالية المصرى ، ورئيس قطاع النقل البحري بالإسكندرية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع مديري الموانئ بها.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستقوم أيضا خلال فبراير القادم، بتنظيم زيارة تعريفية لعدد من قائدي اليخوت الفائقة السرعة وممثلي شركات تأجير اليخوت لتعريفهم بإمكانيات ومقومات مصر كمقصد سياحي متميز لهذا النوع من المنتجات السياحية، موضحة أنه يجرى الإعداد حاليا لمشاركة مصر في أهم المؤتمرات والملتقيات المتعلقة بسياحة اليخوت على غرار مشاركتها في معرض موناكو لليخوت في سبتمبر الماضي بإمارة موناكو.

إنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية

وأوضحت هيئة تنشيط السياحة أنها قامت بإنتاج مجموعة من الأفلام الوثائقية تستعرض خلالها الإمكانات التي تتمتع بها المراين المصرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط وعرضها والترويج لها بين قباطنة وملاك اليخوت داخلياً وخارجياً مع تسليط الضوء على المقومات السياحية المتنوعة والمختلفة للمقاصد السياحية المجاورة والقريبة من هذه المراسى.

إعداد مواد دعائية

ولفتت إلى أنها قامت أيضا بإعداد مواد دعائية من مطبوعات وغيرها لاستعراض والتعريف بالمزايا والمواصفات الفنية التي تتمتع بها كل مارينا أو كل ميناء في مصر.