القدس للدراسات المستقبلية: الاحتلال أغلق الطرق وعزل مدن الضفة عن بعضها

قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لاتزال مستمرة في هذه الحرب «العبسية» التي تستهدف بها المستشفيات والمنازل وكل شيء يتحرك وثابت، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، مع تدمير كل ما تم إنجازه على أرض فلسطين، لتجعلها غير قابلة للحياة.

حرب ينفس الوتيرة بالضفة الغربية

وأضاف «عوض» في مداخلة هاتفية عبر قناة «النيل للأخبار»، أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة، يشن حربًا مماثلة لها ونفس الوتيرة في القرى والمدن بالضفة الغربية، لافتا إلى أن قوات الاحتلال قامت بإغلاق الطرق لعزل القرى والمدن عن بعضها.

الوضع الآن في ذروة الاشتباك

وأوضح رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية أن الحرب لاتزال قائمة لتحقيق أهداف الاحتلال المعلنة وغير المعلنة، موضحًا أن الوضع الآن في ذروة الاشتباك.