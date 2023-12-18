«اتحاد الجمعيات الأهلية»: اختيار الشعب للرئيس السيسي لم يأت من فراغ

قال طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس النواب، إن اختيار الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لم يأت من فراغ، ولكن جاء ذلك نتيجة العشر سنوات الماضية، والتي أنجزت فيها الدولة العديد من المشروعات القومية والتنموية، أعادت الأمن والسلام للدولة المصرية، وأعادتها إلى الريادة العربية والإفريقية.

وعدد «عبدالقوي» المشروعات التنموية التي تم إنجازها خلال الـ10 سنوات الماضية، خلال حكم الرئيس السيسي، وهي: مبادرة حياة كريمة، والمبادرات الرئاسية مثل 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي، مؤكدًا أن الإنجازات كانت في كافة جوانب الحياة، كما وقف مع الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة، كما كان له الفضل في تحديد عام 2018 عام ذوي الهمم وصدور قانون 10 لسنة 2018، ووقوف الرئيس السيسي أيضًا مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمرأة المصرية وتمكين الشباب، جميعها كانت أسباب موضوعية ومقنعة لاختيار الرئيس السيسي وتجديد الثقة به لفترة رئاسية ثالثة.

طلعت عبدالقوي يؤكد نزاهة الانتخابات الرئاسية

وفي سياق متصل، أكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أنه منذ اللحظة الأولى لإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات على العملية الانتخابية بشكل كامل، وتمت جميع الخطوات طبقًا للدستور وتتماشى مع المواد الدستورية، بدءًا من المادة 140، وتم فتح باب تلقي الطلبات لجميع الراغبين طبقًا للشروط المنصوص عليها في الدستور، وحصل جميع المرشحين على حقهم في العملية الانتخابية كاملة، وأيضًا وجود قاضٍ على كل صندوق، أعطى نزاهة أكبر للانتخابات.