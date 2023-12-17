«الهيئة الوطنية» تحدد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. مؤتمر صحفي غدا

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية، باعتبارها المختصة دون غيرها بإعلان النتيجة العامة للانتخابات خلال الأيام الخمس التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها.

تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الفائز برئاسة الجمهورية

وفقاً لنص القانون تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات المرشح الفائز برئاسة الجمهورية، كما تقعد بعقد مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة أن غداً الأثنين الموافق 18 ديسمبر الحالي سيتم الإعلان عن النتيجة في مؤتمر صحفي تم تحديد موعده في الساعة الثانية ظهراً كما سيتم نشر الخبر كاملا في الجريدة الرسمية، وذلك وفق لنص المادة 38، التي أكدت على أنه: تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها، وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة

وفقا لنص القانون يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية تعاد الانتخابات بعد 7 أيام، على الأقل بين المرشحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره، في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفى هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.

وجرت الانتخابات الرئاسية، على مدار ثلاثة أيام من الأحد حتى الثلاثاء الأسبوع الماضي من 10 لـ12 ديسمبر الجاري، داخل 11 ألفا و631 لجنة فرعية، في 9376 مركزًا انتخابيًّا منها مدارس، ومراكز شباب، ووحدات صحية، وتحت إشراف 15 ألف قاض من مختلف الجهات لقضائية داخل البلاد.