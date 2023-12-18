عضو أمناء الحوار الوطني: الرئيس السيسي الرجل المناسب للمرحلة الحالية

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن هذا الاستحقاق الرئاسي يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية والتعددية الحزبية خاصة ونحن أمام نتائج لأربعة مرشحين، وتعتبر هذه التجربة مختلفة عن التجارب في تاريخ مصر الحديث لأنها اتسمت بمشاركة عالية جدا وغير مسبوقة، بالإضافة إلى وجود رغبة حقيقية من المصريين في المشاركة خلال انتخابات.

إصلاحات الدولة المصرية

وأوضح «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية قيادة الدولة المصرية ووضع نصب أعينه بناء الدولة من بنية تحتية وإصلاح اقتصادي وسياسي، ومواجهة الإرهاب وإعادة الريادة للدولة المصرية في علاقتها في في المنطقة العربية والإقليم والعالم، ونحن بالفعل أمام جمهورية جديدة من حيث المضمون تقول أن الدولة المصرية صاعدة وسوف نشهد خلال الـ6 سنوات المقبلة مرحلة لقصف ثمار ما تم إنجازه خلال التسع سنوات الماضية.

مرحلة جديدة للدولة المصرية

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي في فترة ولايته الجديدة ستعمق وتزيد من مساحة ما تم بناءه خلال التسع سنوات الماضية على المستوى المحلي أو المستوى الداخلي في مصر أو على المستوى الخارجي من علاقاتها العربية والاقليمية، وذلك فضلًا عن أن الست سنوات المقبلة بالتأكيد سوف تدخل مرحلة مختلفة على في على كل الأصعدة.