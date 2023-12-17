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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

«ماذا بعد الانتخابات الرئاسية؟».. ندوة بحزب التجمع الأربعاء المقبل

كتب:

محمد أباظة
10:36 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
حزب التجمع

حزب التجمع

ينظم منتدى خالد محيي الدين بحزب التجمع، ندوته رقم 99 في السادسة والنصف مساء الأربعاء المقبل، تحت عنوان «ماذا بعد الانتخابات الرئاسية في مصر؟».

وتقدم ندوة منتدى خالد محيى الدين بحزب التجمع، تحليلا للمشهد الانتخابي، وما الذي يريده الشعب من الرئيس المنتخب؟

ويتحدث في المنتدى، كل من النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعبد الناصر قنديل الأمين العام المساعد لحزب التجمع، خبير النظم والتشريعات الانتخابية.

ويدير الندوة المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.