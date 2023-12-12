جمال الكشكي: «الحوار الوطني» مهد الطريق لمشاركة غير مسبوقة في الانتخابات

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مبادرة الحوار الوطني أنعشت الشارع السياسي والحياة السياسية في مصر، والمشهد الحالي، هو نتائج طبيعية للحوار الوطني، ومن خلال متابعتنا للمشهد الانتخابي، نجد أن هناك تنوع كبير في المرشحين الأربعة، لأن ثلاثة منهم رؤساء أحزاب، وكانوا شركاء أساسين في الحوار الوطني، فضلا عن مشاركة ما يزيد عن 84 حزبا شاركوا في الحوار، وبالتي هذا أحدث حالة من التنافسية والسباق، ما انعكس بشكل إيجابي على أجواء الانتخابات الرئاسية والاستحقاق الدستوري، الذي يعيشه الشعب المصري.

وأضاف «الكشكي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في فك الجمود السياسي لمصر، وبالتالي مهد الطريق لانتخابات رئاسية شهدت إقبالا ومشاركة غير مسبوقة، بسبب فتح الحوار الوطني للمجال العام، ودفع الناخب نحو صناديق الاقتراع، إيمانا بأن تجربة الحوار نجحت في خلق مساحة مشتركة من العمل السياسي.

وأوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الوعي العام المصري ساهم بشكل كبير في تشكيل المشهد الذي نراه خلال الانتخابات الرئاسية، بأننا أمام مرحلة جديدة ومختلفة ومضيئة، بالإضافة إلى وعي المواطن المصري على الحفاظ على الأمن القومي المصري، في ظل المتغيرات الكبرى في المنطقة والإقليم والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، كل تلك العوامل ساهمت في خلق حالة زخم خلال العملية الانتخابية.