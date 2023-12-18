وكيل «خطة النواب»: الرئيس السيسي قادر على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لفترة ولاية ثالثة دليل قاطع على نجاحه فى إدارة البلاد على مدار السنوات العشر الماضية، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة العربية والعالم بأثره.

وأضاف «سالم» في تصريحات لـ«الوطن» أن الرئيس السيسي نجح في تحقيق الأمن القومي للبلاد رغم التحديات الأمنية والصراعات التي تشهدها المنطقة، وتضع مصر في موقع شديد الصعوبة سواء جنوبًا من ناحية السودان أو غربا في ليبيا وغزة في الشمال الشرقي، لافتا إلى أن هذه الصعوبات لم تقف حائلا أمام القيادة السياسية التي واصلت البناء والتعمير داخل الدولة.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «ولا ننسى فى ظل هذه التحديات والصراعات الإقليمية، الأزمة الاقتصادية التى يواجهها العالم بأثره، لاسيما في ظل استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادى والمالي.

وشدد على أن المرحلة القادمة من البناء للجمهورية الجديدة تتطلب من القيادة السياسية اتخاذ عددًا من الإجراءات المهمة لدعم الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها تقليل الفارق بين الاستيراد والتصدير من خلال استمرار توطين الصناعة، وزيادة المنتجات المصرية، وهو ما سيترتب عليه تقليل الفجوة الدولارية والتي تحدث دائما بسبب عدم الاتزان في الميزان التجاري بين الاستيراد والتصدير.

ولفت إلى أن مصر تحتاج في المرحلة القادمة إلى جذب وزيادة الاستثمارات، مع إجراء تعديل وإصدار بعض القوانين الاقتصادية لتتناسب مع الوضع الراهن والتي تفرضه التحديات الاقتصادية، مع تكثيف العمل على الصناعات كثيفة العمالة لتوفير فرص عمالة للشباب.

وأوضح أن الشعب المصري قال كلمته في الصناديق الانتخابية وهو ما تجلى في إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، متابعًا: «سنستكمل مسيرة البناء والتقدم مهما كانت التحديات في ظل وجود قيادة سياسية حكيمة قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة».