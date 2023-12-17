ناجي الشهابي: الانتخابات الرئاسية 2024 كانت معركة حزبية بامتياز

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إن الأحزاب السياسية قامت بأدوار مهمة خلال فترة الانتخابات الرئاسية خاصة في ظل وجود 3 مرشحين رؤساء أحزاب، مع مرشح مستقل تدعمه الأحزاب الأخرى، مضيفًا أنها كانت معركة حزبية بامتياز ألغت من خلالها الأحزاب مقولة إن دورها «ديكوري».

وأضاف «الشهابي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الأحزاب كاملة كانت ملتزمة بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات في مسألة الدعاية، وانعكس ذلك على نزاهة العملية الانتخابية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن حركة الأحزاب في الانتخابات الرئاسية 2024 كانت تتويجًا لعمل ضخم وهو الحوار الوطني، الذي كان بروفة للأحزاب الجادة التي ترغب في أن يكون لها دور فعال وإيجابي في الوطن.

وأكد «الشهابي» أن أكبر تمهيد للانتخابات الرئاسية هو فتح المجال العام بالحوار الوطني، إذ أن الحوار الوطني حرك الأحزاب من فترة السكون إلى الحركة النشطة التي ظلت راكدة على مدار أكثر من 3 عقود.