إيريني سعيد: ارتفاع المشاركة في الانتخابات الرئاسية يدل على الانتماء الوطني

قالت الكاتبة الصحفية إيريني سعيد، إن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، تنم على حالة من الانتماء الوطني، والثقافة السياسية لدى المواطن المصري، فهناك حالة من الحراك الوطني، والتي برزت من خلال تحرك كل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

إيريني سعيد: الإعلام وقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم

وأضافت «سعيد» خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن الإعلام سواء القومي أو الخاص، وقف على مسافة واحدة من المرشحين جميعهم، وأيضًا الإشراف القضائي ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حركة الحراك الحزبي، والتي خلقت آليات جديدة قد تنتهجها الأحزاب، والتي برزت منذ مشاركة بعض المرشحين، على منصب قيادي مهم، وهو منصب رئيس الجمهورية.

إيريني سعيد: الانتخابات منذ أن انطلقت تسير بخطى ثابتة

وتابعت الكاتبة الصحفية أن حالة الحراك التي أحدثتها الأحزاب، خلال المؤتمرات الخاصة بتنمية وتوعية المواطن المصري، وحثه على المشاركة السياسية في الانتخابات، خاصة أن الانتخابات منذ أن انطلقت تسير بخطى ثابتة، في الإطار الوطني والقانوني، ومشاركة المواطنين في الانتخابات لم تكن وليدة اللحظة، لكنها جاءت نتيجة تراكمات.