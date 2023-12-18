إعلان اسم الرئيس الفائز في نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024.. خلال دقائق

تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد قليل، مؤتمر إعلان اسم الرئيس الفائز في نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

إعلان اسم الرئيس.. نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وخلال المؤتمر الذي سيتم عقده بعد قليل، سيتم إعلان اسم الرئيس الذي حصل على نسبة تصويت أعلى في نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024، والتي انطلقت خلال الأيام الماضية بداية من يوم الأحد 10 ديسمبر حتى يوم الثلاثاء 12 من ذات الشهر.

ولم تتلق الهيئة الوطنية للانتخابات، أي طعون من المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بشأن عملية الاقتراع، خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء، والمُحدد في الجدول الزمني للعملية الانتخابية.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

وقرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء ما تقدم ذكره وما يتضمنه الجدول الزمني للعملية الانتخابية، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الاثنين، بقاعة المؤتمرات في مدينة نصر، للإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية.