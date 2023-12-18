«ملتقى الحوار»: حماية الأمن القومي أهم الملفات على طاولة الرئيس السيسي

قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية، عضو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن أهم الملفات على طاولة الرئيس عبد الفتاح اليسسي في الفترة الرئاسية الجديدة، هي حماية الأمن القومي خاصة في ظل التحديات الخارجية المحيطة بالبلاد وعلى رأسها أزمة قطاع غزة.

الأمن الوقمي والأزمة الاقتصادية.. أهم الملفات على طاولة السيسي في ولايته الجديدة

وأوضح عبد الحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الانتخابات الرئاسية 2024 أجريت في سياق تصدر الأزمة الفلسطينية التي طغت على المشهد الانتخابي في مصر، ما أدى إلى اتجاه إرادة الناخبين وتوافقهم على أن هذه المرحلة تحتاج إلى رئيس قوي يمكنه التعامل مع المخاطر التي تدور على الحدود المصرية وهو ما يفسر الإقبال الشديد من قبل المواطنين على غير المتوقع.

وأضاف أن أولى مهام الرئيس السيسي في الفترة الرئاسية الجديدة هي فرض الحماية على الحدود المصرية وحماية سيادة الدولة من أي تدخلات خارجية، كما أكد أن هذه النسبة الكبير من الأصوات للرئيس السيسي تعكس ثقة المواطن المصري في أن سيادته لديه القدرة على إيجاد حلول جذرية للأزمة الاقتصادية التي يمر بها المجتمع والمواطن المصري.

القوة والأحزاب السياسية

ولفت إلى أن الوقت أصبح مناسبا لفتح المجال على للقوة والأحزاب السياسية المتنوعة، لممارسة أنشطتها المختلفة خاصة بعد الدور الكبير الذي لعبته خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024 في توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.