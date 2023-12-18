«الغد» يطالب بنشر الثقافة القانونية داخل الأحزاب السياسية

اجتمعت اللجنة القانونية بحزب الغد، بحضور موسى مصطفى موسى، رئيس الحزب، الذي أكد أهمية بناء اللجان المتخصصة داخل الأحزاب المصرية، وأهمية عمل كل لجنة في مجال تخصصها، وتكامل عمل اللجان داخل الحزب السياسي.

وقال رئيس حزب الغد، إنّ اللجنة القانونية بأي حزب من أهم اللجان بالحزب نظرا لكونها تضم قمم قانونية رفيعة، تمثل مرجعا قانونيا لكل الأداء الحزبي في مختلف مستوياته، كما أكد أهمية عمل اللجان بحزب الغد وأهمية التفاعل مع مرحلة ما بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، وأهمية تقديم أفكار خارج الصندوق تدعم استقرار البلاد ونموها الاقتصادي وتمتص البطالة وتزيد من دخول الشباب.

اللجنة القانونية بحزب الغد

وأشار أعضاء اللجنة من القانونيين إلى أهمية نشر الثقافة القانونية داخل الأحزاب المصرية، كما أكدوا أهمية الوعي القانوني للكوادر السياسية والحزبية.

وأكد اللواء دكتور عمر عبدالباقي رئيس اللجنة القانونية بحزب الغد، أهمية عمل اللجنة على محاور متعددة أولها محاولة سد الفراغ التشريعي وابتكار مشروعات تشريعية تحتاجها البلاد، وثانيها التفاعل مع أي تعديل تشريعي لأي قانون يعدله مجلس النواب والمساهمة بمقترحات في هذا الشأن، كذلك الاشتباك والتفاعل مع أي مشروع قانون يقدم لمجلس النواب وتقديم الدراسة النقدية التي تكشف عيوبه والتواصل مع مجلس النواب في هذا الشأن كما على أهمية العمل بطريقة الاستبعاد والتي تضمن في النهاية ضبط وتحديد دور وعمل واختصاصات اللجنة.

أهمية تثقيف وإعداد مرشحي الحزب للبرلمان

وأشار المستشار نبيل عزمي الى أهمية تثقيف وإعداد مرشحي الحزب للبرلمان القادم بغرفتيه وتوعيتهم بأدواتهم الرقابية ودورهم التشريعي، كما أكد المستشار سمير عليوة على أهمية توسيع اختصاصات اللجنة دعما للأداء الحزبي المنضبط والقانوني من الجميع.

وطالب المستشار أشرف حليم بأهمية أن تحتوي كل لجنة من لجان الحزب على مسؤول قانوني، كما طالبت فاطمة شعيب، بضرورة نشر الثقافة القانونية وعمل ندوات تحت رعاية اللجنة لتوعية الأعضاء واستخدام قناة الحزب على اليوتيوب في التوعية الحقوقية للناس في صورة كبسولات قانونية يومية.

وأكد «عصمت» أهمية توزيع القوانين واللوائح التي تحكم الممارسة السياسية والحزبية على أعضاء اللجنة بحيث يكون كل عضو هو مستشار قانونيا بشأن أحد تلك القوانين واللوائح.