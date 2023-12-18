4 ضوابط لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة الإسكندرية

كشف الدكتور علي عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، خلال مجلس شؤون التعليم والطلاب المنعقد صباح اليوم الإثنين، عن تفاصيل الإعداد والتحضير لامتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدا اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية.

ضوابط امتحانات جامعة الإسكندرية

وشدد «عبدالمحسن» على 4 ضوابط وإجراءات في العملية الامتحانية داخل كليات جامعة الإسكندرية، وهي:

1- ضرورة تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الكادر الإداري داخل مقرات لجان الامتحانات، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب.

2- تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

3- إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها.

4- وجود أطقم طبية داخل مقرات اللجان، لتقديم المساعدة اللازمة لأي حالة مرضية طارئة.

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: مشاركة طلابية في الانتخابات غير مسبوقة

وأشاد «عبدالمحسن» بجهود عمداء ووكلاء الكليات فى تنظيم الندوات والفعاليات والأنشطة الطلابية لحث طلاب الجامعة وجميع منتسبي الجامعة على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024، معرباً عن سعادته بهذه المشاركة الواسعة غير المسبوقة التي تعطي دليلاً واضحاً على وعي شباب الجامعة بأهمية المساهمة في هذا الاستحقاق الدستوري، وإيمانهم بالولاء والانتماء للوطن الغالي وقدرتهم على بناء الجمهورية الجديدة.