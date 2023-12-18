جامعة حلوان تعلن استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وجّه الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مسؤولي الكليات بتذليل العقبات أمام الطلاب وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم خلال فترة الامتحانات، واتخاذ الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول بإعلان جدول الامتحانات للطلاب، وتجهيز القاعات وتوفير التهوية الجيدة، وعمل الصيانات اللازمة، لتوفير مناخ ملائم لطلاب الجامعة لأداء الامتحانات.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

وأعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسى الاول .

وأوضح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنّه وفقا لأعمال الامتحانات وفي ظل التحول الرقمي تم استلام الترشيحات للملاحظين من داخل وخارج الجامعة «إدارات ووحدات الجامعة المختلفة»، وجرى فحص المسجلين أولا بأول وتوزيعهم مع الكليات وإرسال رسائل لهم لمعرفة الكلية المرشح لها، وجرى ترشيح الأسماء النهائية لأعمال الملاحظة وإرسال الأسماء للكليات وفقا للأعداد المطلوبة.

وفيما يخص جداول الامتحانات، جرى استلام نسخة من جداول الامتحانات وإعداد جدول عام شامل لكل امتحان بالكليات لسهولة عملية المتابعة وتسكين الكليات وتحديد أيامها سواء بالمدرجات ومبنى الامتحانات أو القاعات، بجانب توفير قاعة مخصصة ومجهزة لطلاب الدمج، وتوفير مكان مخصص بالمدن الجامعية لعقد امتحانات للحالات المرضية.

وأعلن قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة أماكن عقد الامتحانات، وهي مبنى الامتحانات وبها 120 لجنة، ومبنى المعامل والفصول حيث جرى تخصيص 6 مدرجات بواقع 87 لجنة، فضلا عن تخصيص 18 مدرجا.

الامتحانات الإلكترونية

كما جرى إعداد وتجهيز سيارات وكنترولات اللجان الخارجية «السجن – المستشفيات»، لتوفير الراحة للطلاب خلال الامتحانات، كما جرى مخاطبة الإدارة الهندسية ومركز الصيانة لتجهيز أماكن الامتحانات من أعمال الصيانة والكهرباء والإضاءة والتهوية وخلافه.

وفيما يخص الامتحانات الإلكترونية، جرى إعداد وتجهيز معامل الاختبارات الإلكترونية للقطاع الصحي والكليات المدرجة حديثا التي بها امتحانات إلكترونية بالتنسيق مع الإدارات المختصة بتوفير القاعات المخصصة لها.