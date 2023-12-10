رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: مشهد حضاري

أدلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمقر لجنة محمد علي محجوب بمجمع مدارس بركن حلوان، برفقة أعضاء مجلس الجامعة والطلاب المغتربين في ذات اللجنة.

التسهيلات اللوجستية

وحرصت قيادات الجامعة على تصدير صورة حضارية من خلال المشاركة الإيجابية للمنتسبين، إذ وفرت جميع التسهيلات اللوجستية اللازمة من أتوبيسات وغيرها لنقل الطلاب والإداريين إلى لجنة الاقتراع؛ تيسيرًا عليهم في المشاركة.

سير العملية الانتخابية

وأثنى الدكتور قنديل على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مؤكدًا ضرورة مشاركة جموع الشعب المصري في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري، ليرى العالم أجمع أن الشعب المصري هو من يُحدد مصيره ويُرسم مستقبله بإرادته الحرة في اختيار رئيسه.

وأعلنت الجامعة أنه يجرى تقسين العاملين إلى 3 مجموعات، إذ تنصرف كل مجموعة الساعة 12 ظهرًا للإدلاء بأصواتهم في لجانهم الانتخابية.