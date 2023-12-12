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انتخابات المصريين بالداخل

جامعة حلوان تنظم ندوة طلابية لمواجهة الفكر المتطرف الخميس

كتب:

أحمد أبوضيف
03:55 م | الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
رئيس جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بالتعاون مع اتحاد طلاب جامعة حلوان ندوة ولقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، بعنوان «الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية والسلوكية»، بحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية.

الشباب والتحصين ضد المخاطر الفكرية

وتقام فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتنطلق الفعاليات في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الخميس الموافق 2023/12/14 بمجمع الفنون والثقافة بالجامعة.

وتقام الندوة تحت إشراف كل من الدكتور محمد حلمي رائد الأسرة، والدكتورة بسنت سيد نائب رائد الأسرة، والأستاذ ياسر الجبالي مسؤول الأسرة، والأستاذ محمد جاد مديرعام إدارة رعاية الشباب بالجامعة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.