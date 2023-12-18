انطلاق مؤتمر الإسكندرية الـ11 للهندسة الإنشائية.. 13 محاضرة و50 ورقة بحثية

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر الإسكندرية الدولي الحادي عشر للهندسة الإنشائية والجيوتقنية والإدارة، والذي ينظمه قسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة لمدة يومين.

مواكبة التطور الكبير في الدولة المصرية

وفي كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أكد رئيس جامعة الإسكندرية على أهمية المؤتمر الذى يأتي في إطار حرص الجامعة على مواكبة التطور الكبير في الدولة المصرية وخططها القومية فى التنمية المستدامة لبناء الجمهورية الجديدة، من خلال مناقشة أحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية في مجال الإنشاءات الهندسية، حيث يتم عرض التجارب والأبحاث العلمية في هذا المجال، كما أشار إلي جهود الجامعة في التدويل والشراكات مع الجامعات الدولية وتوقيعها لعدد كبير من الدرجات المزدوجة إستناداً علي مكانة جامعة الإسكندرية المرموقة، وأعرب عن تمنياته بخروج المؤتمر بتوصيات مثمرة تعود بالنفع على رفعة وتقدم الوطن.

دعم المؤتمر على مدار 33 عاما

فيما أكد الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية ورئيس المؤتمر، أن كلية الهندسة قدمت الدعم لهذا المؤتمر على مدار 33 عام لما له من فائدة كبيرة في زيادة المعرفة في مجال المشروعات والهندسة الإنشائية ، وأضاف أن المؤتمر يضم في فعاليته خلال اليومين مجموعة من المحاضرات العلمية لأساتذة مرموقين من دول أمريكا وكندا وألمانيا وإيطاليا وأستراليا.

وأشار الدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة، إلى تزامن إنعقاد المؤتمر مع الحراك العظيم داخل الدولة في مختلف المجالات، وأكد على ضرورة تعزيز التواصل الأكاديمي بين الجامعة ومجتمع الصناعة من متطلبات علمية وتأهيل طلاب كلية الهندسة في هذا الشأن من خلال استحداث برامج جديدة والتبادل الطلابى مع الجامعات الأجنبية.

13 محاضرة علمية

وأوضح الدكتور محمد الحويطي، الرئيس العلمي للمؤتمر، أن المؤتمر يناقش خلال فعالياته 13 محاضرة علمية يلقيها علماء متميزون من دول مختلفة، كما يعرض 50 ورقة بحثية مقسمة على 8 جلسات بحثية.

وأشار الدكتور أحمد طرابيه مقرر المؤتمر، إلى أن المؤتمر الهندسة الإنشائية بدأ من أكثر من 30 عاما ومستمر هذا العام بحضور عدد كبير من الباحثين المتحدثين العالميين من 6 دول مختلفة.

وعلي هامش المؤتمر، تم افتتاح معرض الشركات والهيئات الصناعية المشاركة في المؤتمر، وعرضت خلالها بعض منتجاتها الحديثة.